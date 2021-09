Luisant Lycée Silvia Monfort - Luisant Eure-et-Loir, Luisant Sur les pas de Kepler, l’anatomie de l’œil. Lycée Silvia Monfort – Luisant Luisant Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Luisant

Sur les pas de Kepler, l’anatomie de l’œil. Lycée Silvia Monfort – Luisant, 6 octobre 2021, Luisant. Fête de la science 06 octobre

Lycée Silvia Monfort – Luisant lycée Silvia Monfort. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00 Cet atelier commencera par une dissection d’ œil de veau puis continuera avec une modélisation en physique (utilisation de banc optique). Tout cela encadré par des lycéennes et des lycéens. Centre-Val de Loire>Eure-et-Loir

Lycée Silvia Monfort – Luisant 6 Rue de l’Orme de Sours 28600 organisateur : https://www.lycee-silvia-monfort.fr/ Lycée Silvia Monfort – Luisant

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Luisant Autres Lieu Lycée Silvia Monfort - Luisant Adresse 6 Rue de l'Orme de Sours Ville Luisant lieuville Lycée Silvia Monfort - Luisant Luisant