C’est quoi un Muséum Lycée Rollinat, 1 octobre 2021, Argenton-sur-Creuse.

Fête de la science 01 octobre

Lycée Rollinat Centre-Sciences, CCSTI de la région Centre-Val de Loire. Entrée libre En ligne Scolaires.

Les Muséums sont des lieux où le public peut découvrir la nature, le monde qui les entoure et se questionner. Mais peut-on résumer si simplement un Muséum ? Imaginons-nous le travail des coulisses, de collaboration, de recherche, de questionnement qui en fait un musée loin d’être figé, à la fois vitrine du passé et acteurs du présent ?En région Centre-Val de Loire, les sciences naturelles sont particulièrement bien représentées avec les 4 Muséums, de Bourges, Tours, Blois et Orléans et le Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle de Châteaudun qui travaillent en étroite collaboration. Ancré sur un territoire, au plus proche de l’actualité scientifique et sociétale, découvrez en quoi leur apport est essentiel et multiple.

Centre-Val de Loire>Indre

Lycée Rollinat Rue du Lycée 36200 Argenton-sur-Creuse 36200

organisateur : http://www.centre-sciences.org/ Lycée Rollinat