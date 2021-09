Nevers Lycée Raoul Follereau Nevers Nevers, Nièvre Atelier de cuisine moléculaire Lycée Raoul Follereau Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Atelier de cuisine moléculaire Lycée Raoul Follereau Nevers, 7 octobre 2021, Nevers. Fête de la science 07 octobre

Lycée Raoul Follereau Nevers MOUROT. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. L’objectif de cet atelier interactif est de réaliser différents expériences mêlant chimie (avec des produits naturels) et cuisine : fabriquer des spaghettis de sirop aux fruits rouges ou des perles de miel cassantes, transformer un liquide en gel grâce à des protéines qui vont enfermer le liquide pour le rendre gélatineux, former des perles de caviar à la menthe en utilisant la technique de la sphérification grâce à la gélification contrôlée d’un liquide (le cœur de la perle restant liquide), réaliser un gâteau d’huile ou une émulsion de chocolat en réalisant une émulsion piégée dans un gel…

Cet atelier est destiné à des élèves de primaire qui bénéficieront du tutorat d’élèves de première générale ayant choisi la spécialité « Physique-Chimie », les élèves de primaire se mettront dans la peau de chimistes en herbe pour assimiler les éléments liés aux transformations chimiques et culinaires mises en jeu et pour utiliser du matériel pour mesurer correctement des volumes, peser des ingrédients. Bourgogne-Franche-Comté>Nièvre

Lycée Raoul Follereau Nevers 9 boulevard Saint Exupéry 58000 Nevers 58000 organisateur : Lycée Raoul Follereau Nevers

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Lycée Raoul Follereau Nevers Adresse 9 boulevard Saint Exupéry 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Lycée Raoul Follereau Nevers Nevers