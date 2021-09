Mende Lycée Emile Peytavin Lozère, Mende Ateliers de l’école de l’ADN : la génétique pour tous Lycée Emile Peytavin Mende Catégories d’évènement: Lozère

Lycée Emile Peytavin Ecole de l’ADN. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Ateliers itinérants en biologie moléculaire, qui présentent les techniques de criminalistique développées par l’IRCGN, les méthodes de diagnostic en biologie moléculaire du virus SARS-CoV-2, et la détection des OGM. Ces actions sont réalisées sous forme d’atelier ou les participants ont à disposition un laboratoire mobile complet qui peut accueillir 18 élèves. Occitanie>Lozère

