Dijon Lycée carnot Côte-d'Or, Dijon L'ADN, c'est quoi ?

Dijon

L'ADN, c'est quoi ? Lycée carnot, 3 octobre 2021, Dijon. Fête de la science 02 – 03 octobre

Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 L’ADN ! Cette drôle de molécule en forme d’hélice (ou de queue de cochon) porte la recette de cuisine à respecter à la lettre pour former un être vivant….

Invisible à l’œil nu car bien caché dans le noyau des cellules, l’ADN peut être extrait. Nous vous proposons de le visualiser en réalisant devant vous l’extraction de l’ADN d’un végétal : kiwi ou banane. Une recette toute simple que vous pourrez refaire chez vous !

L’UMR Agroécologie, à INRAE Dijon, est spécialisé dans l’extraction de l’ADN du sol grâce à des outils moléculaires. Objectif ? Recenser avec précision les bactéries et les champignons présents sous nos pieds, identifier les populations bénéfiques et celles qui sont nuisibles, et ainsi, aider l’agriculteur à trouver la meilleure pratique agroécologique pour produire bien et mieux. Bourgogne-Franche-Comté>Côte-d’Or

Lycée carnot 16 boulevard Thiers 21000 Dijon

