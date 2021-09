Nîmes Lycée Albert Camus de Nîmes Gard, Nîmes Les biofilms nous entourent ! Lycée Albert Camus de Nîmes Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

Les biofilms nous entourent ! Lycée Albert Camus de Nîmes, 1 octobre 2021, Nîmes. Fête de la science 01 octobre

Lycée Albert Camus de Nîmes Université de Nîmes. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Qu’est-ce qu’un biofilm, de quoi est-il constitué ? Ou pouvons-nous le trouver ?

Nous essaierons de répondre à toutes ces questions en montrant différents types de biofilms et des matériaux dans lesquels les biofilms se développent communément. Salle de bain, cuisine, environnement…des exemples inspirés de la vie de tous les jours seront montré. En effet, les biofilms nous entourent ! Occitanie>Gard

Lycée Albert Camus de Nîmes 51 Avenue Georges Pompidou 30900 Nîmes 30000 organisateur : https://www.unimes.fr Lycée Albert Camus de Nîmes

Détails Catégories d’évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Lycée Albert Camus de Nîmes Adresse 51 Avenue Georges Pompidou 30900 Nîmes Ville Nîmes lieuville Lycée Albert Camus de Nîmes Nîmes