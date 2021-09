Les sciences sociales, vigies de la démocratie ? Les Ateliers des Capucins, 9 octobre 2021, Brest.

Fête de la science 07 – 09 octobre

Les Ateliers des Capucins OCEANOPOLIS – BREST. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 15h00

Les sciences sociales font l’objet d’une attaque de plus en plus fréquente et violente de la part des pouvoirs politiques. Accusés de complicités avec des mouvements terroristes ou extrémistes, ravalés à des opinions ou à des idéologies, les savoirs des sciences sociales ne sont certes pas toujours agréables à entendre car ils viennent éclairer les déchirures de nos sociétés. Mais ils n’en constituent pas moins des savoirs rigoureux. Nous proposons de redonner aux mots des sciences sociales, brandis à tort et à travers dans le débat public, tout leur sens pour faire la part entre usages idéologiques et scientifiques : genre, intersectionnalité, race, classe, inégalités, … de quoi parlons-nous ? Il s’agit ainsi de montrer que « comprendre n’est pas excuser ou cautionner ». En donnant à voir des données empiriques, nous proposerons des ateliers pour réfléchir aux différentes interprétations possibles et montrer la manière dont procèdent les sciences sociales pour éclairer l’état de notre société.

Le Laboratoire d’études et de recherche en sociologie (UBO – LABERS) propose un temps fort de conférence grand-public permettant de débattre de ces questions. Le débat sera animé par deux enseignants du LABERS (Bénédicte Havard-Duclos et Pierre Servain) ainsi que par Alix Levain (CNRS-AMURE) le samedi 9 octobre à 15h à l’Auditorium de la médiathèque des Ateliers des Capucins.

Les intervenants à ce débat seront :

Irène Frachon, qui incarne la résistance de la liberté du chercheur face à la menace des lobbys

Arlette Gautier, représentante de cette question du côté des sciences sociales, et notamment de l’étude des identités minoritaires

Jean-Yves Piriou intervenant sur les pollutions par les algues vertes et les résistances que rencontrent le point de vue scientifique

Bretagne>Finistère

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou 29200 Brest 29200

organisateur : http://www.oceanopolis.com Les Ateliers des Capucins