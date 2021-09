Villefranche-de-Rouergue LEGTA Beauregard Aveyron, Villefranche-de-Rouergue Innovations et recherches tout azimuts au lycée Beauregard LEGTA Beauregard Villefranche-de-Rouergue Catégories d’évènement: Aveyron

LEGTA Beauregard LEGTA Beauregard. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. 1- Vivre une expérience sensorielle unique en explorant comment la chimie et la cuisine s’associent pour réveiller nos papilles gustatives.

2- Découvrir comment l’agriculture peut nourrir le monde en diminuant la pollution atmosphérique tout en préservant nos sols grâce aux plantes fixatrices d’azote.

3- S’initier à la recherche et ingénierie en réalisant un capteur de rupture de chaîne de froid.

4- Participer à un projet scientifique : “Élève ton Blob”, expérience éducative du CNES liée à la mission Alpha de l’astronaute Thomas Pesquet. Occitanie>Aveyron

