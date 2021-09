Le Mont-Saint-Michel Le Mont Saint Michel Le Mont-Saint-Michel, Manche Visites insolites du CNRS “Sédiments et marées dans la Baie du Mont Saint Michel” Le Mont Saint Michel Le Mont-Saint-Michel Catégories d’évènement: Le Mont-Saint-Michel

Visites insolites du CNRS "Sédiments et marées dans la Baie du Mont Saint Michel" Le Mont Saint Michel, 1 octobre 2021, Le Mont-Saint-Michel. Fête de la science 01 octobre

CNRS Normandie. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 10h00

vendredi 01 octobre – 14h00 La baie du Mt St Michel est mondialement connue pour son attrait touristique avec son abbaye gothique et ses marées. Peu de personnes savent qu’elle constitue également un site d’intérêt scientifique de niveau international en tant qu’environnement naturel estuarien, d’une part en raison de sa richesse écologique, d’autre part grâce aux phénomènes sédimentaires qui la façonnent. De nombreux sédimentologues qui s’intéressent aux environnements estuariens parcourus par des marées d’amplitude importante, viennent ainsi du monde entier pour la découvrir. L’un des intérêts majeurs pour ces scientifiques est de venir observer et comprendre comment les sédiments qui remplissent la baie, enregistrent les marées, leurs différents rythmes, et certains phénomènes qui leur sont associés comme le mascaret. C’est donc une visite insolite au cœur des sédiments de la baie que nous proposons de partager avec les lauréats du concours. Normandie>Manche

