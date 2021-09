Chambéry Le Manège, Centre de Congrès à Chambéry Chambéry, Savoie L’astronomie à la vitesse de la lumière Le Manège, Centre de Congrès à Chambéry Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Savoie

L’astronomie à la vitesse de la lumière Le Manège, Centre de Congrès à Chambéry, 17 octobre 2021, Chambéry. Fête de la science 16 – 17 octobre

Le Manège, Centre de Congrès à Chambéry Galerie Eurêka, CCSTI de Chambéry. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 16 octobre – 10h00 à 12h30

samedi 16 octobre – 14h00

dimanche 17 octobre – 10h00 à 12h30

dimanche 17 octobre – 14h00 Mesurer la vitesse de la lumière. Quelle est sa valeur ? Comment la déterminer ? Et à quoi ça sert? Les membres du club vous attendent pour des ateliers d’astronomie, pour tout public. Des télescopes et des lunettes astronomiques seront présentés sur le stand. Auvergne-Rhône-Alpes>Savoie

Le Manège, Centre de Congrès à Chambéry 331 rue de la République 73000 organisateur : https://www.chambery.fr/galerie.eureka Le Manège, Centre de Congrès à Chambéry

