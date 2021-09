Villar-d'Arêne Le Jardin du Lautaret Hautes-Alpes, Villar-d'Arêne Conférence : Alpages volants, quand les scientifiques déménagent les alpages pour mimer le réchauffement climatique… Le Jardin du Lautaret Villar-d'Arêne Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

samedi 02 octobre – 16h30 Les plantes alpines pourront-elles s’adapter au réchauffement climatique ? Les effets du réchauffement sur les alpages sont-ils réversibles ? Et les pollinisateurs, s’acclimateront-ils à leur tour ? Telles sont les questions étudiées depuis 2016 par le programme de recherche Alpages volants, où 12 tonnes de prairies ont été interchangées entre les pentes col du Galibier et le Monêtier-les-bains, sous le paravalanche de la Marionnaise. Lors de cette conférence, Billur Bektaş partagera avec vous les premiers résultats de cette expérience ! Provence-Alpes-Côte d’Azur>Hautes-Alpes

