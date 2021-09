Albertville Le Garage Albertville, Savoie La révolution du scanner laser 3D Le Garage Albertville Catégories d’évènement: Albertville

Savoie

La révolution du scanner laser 3D Le Garage, 6 octobre 2021, Albertville. Fête de la science 06 octobre

Le Garage Galerie Eurêka, CCSTI de Chambéry. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 18h00 à 19h30 Depuis la description du principe du laser il y a cent ans par Albert Einstein et les premières expérimentations il y a soixante-dix ans par le physicien français Alfred Kastler, la technique de lasergrammétrie (mesure sans contact par rayon laser) a littéralement révolutionné de nombreux domaines : l’industrie, l’architecture, la santé, la recherche scientifique, la culture, etc.

Cette présentation de vulgarisation scientifique sera agrémentée d’anecdotes historiques et d’exemples d’applications dont celui de l’église de Cléry près d’Albertville. Auvergne-Rhône-Alpes>Savoie

Le Garage 104 Rue de la République 73200 Albertville 73200 organisateur : https://www.chambery.fr/galerie.eureka Le Garage

Détails Catégories d’évènement: Albertville, Savoie Autres Lieu Le Garage Adresse 104 Rue de la République 73200 Albertville Ville Albertville lieuville Le Garage Albertville