Fête de la science 04 – 08 octobre

Le Bourg, 47500 Sauveterre-la-Lémance Magali BIRAT. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. A l’occasion d’un rendez-vous VIP, une visite-découverte du musée, menée par la médiatrice du musée, invitera les groupes à parcourir le monde de la Préhistoire et de l’Archéologie à travers l’exemple de riches découvertes locales du territoire fumélois, notamment la culture préhistorique du Sauveterrien (-9000 -7000 ans), connue mondialement. Un temps en autonomie permettra aux élèves d’aborder les vidéos, les animations-flash, les fac-similés accessibles au cours de la visite. L’exposition temporaire “Le Biface, emblème et pierre de mémoire”, sera également visible.

Un deuxième temps sera consacré à une discussion-débat avec, au choix, deux professionnels du monde de l’Archéologie et du Patrimoine : un archéologue de l’Inrap ou le conservateur du musée, Conservateur en chef du Patrimoine, spécialiste de la Préhistoire (selon disponibilités).

L’occasion d’échanger, de susciter des questionnements, des envies professionnelles ! Nouvelle-Aquitaine>Lot-et-Garonne

