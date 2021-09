Font-Romeu-Odeillo-Via Laboratoire PROMES Font-Romeu-Odeillo-Via, Pyrénées-Orientales Visites insolites du CNRS | À la découverte du grand four solaire d’Odeillo Laboratoire PROMES Font-Romeu-Odeillo-Via Catégories d’évènement: Font-Romeu-Odeillo-Via

vendredi 01 octobre – 10h00

vendredi 01 octobre – 14h00 Dans le cadre des 30 ans de la Fête de la Science, du 1er au 11 octobre, le CNRS renouvelle ses visites insolites. Découvrez les rendez-vous intimistes et originaux proposés par la Délégation Occitanie Est et tentez de gagner votre place.

Acteur majeur de la recherche sur l’énergie solaire, les scientifiques du laboratoire PROMES étudient le comportement des matériaux en conditions extrêmes ; l’exploitation de l’énergie solaire après concentration : carburants de synthèse, électricité, stockage d’énergie.

Partez à la découverte du grand four solaire d’Odeillo un dispositif unique au Monde. Découvrez comment est concentrée l’énergie solaire capable de fondre tous les matériaux connus. Des matériaux pour sonde spatiale à la production d’électricité en passant par le stockage de l’énergie, partez à la rencontre des travaux des chercheurs et des chercheuses avec ce grand four solaire.

