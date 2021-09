Math-tilda : échappons à l’effet Matilda ! Laboratoire de Mathématiques de Reims, Université de Reims Champagne-Ardenne, 8 octobre 2021, Reims.

Réservation obligatoire En présentiel Scolaires.

Math-tilda est un jeu d’énigmes à résoudre en temps limité par des groupes scolaires d’une dizaine d’élèves de niveaux 4ème, 3ème ou 2nde, visant à sensibiliser sur (et lutter contre) les préjugés et mécanismes sociaux aboutissant à la sous-représentation des femmes enseignantes et chercheuses en mathématiques et informatique.

L’escape-game s’ouvre sur une vidéo, datant visiblement de plusieurs années, dans laquelle une enseignante-chercheuse du Laboratoire de Mathématiques de Reims (LMR) – fictive – explique que sa contribution à un programme de recherche a été éludée par ses pairs masculins, rendant les travaux qui en découlent incomplets. Message d’espoir adressé aux générations futures (les collégiens et lycéens d’aujourd’hui) plutôt que dénonciation rancunière, cette vidéo invite les élèves à explorer le bureau de la chercheuse en quête de la version originale de ses travaux et initie une réflexion sur les préjugés sexistes ayant conduit à la minimisation de sa contribution. L’effet Matilda, i.e., la minimisation voire le déni des contributions des femmes scientifiques à la recherche, est utilisé comme élément initiateur d’une intrigue qui est plus spécifiquement tournée vers le métier d’enseignant-chercheur en mathématiques et de la possibilité qu’a chacun ou chacune de s’y orienter.

Le scenario, les énigmes et les ressources de l’escape-game ont été élaborés par des personnels de l’UFR de Sciences Exactes et Naturelles et de l’IUT RCC de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, ainsi que du rectorat de l’académie de Reims, à l’occasion de l’année des mathématiques.

