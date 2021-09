Les visites insolites du CNRS | Les secrets du parcours d’une carotte sédimentaire en laboratoire Laboratoire Chrono-environnement, 1 octobre 2021, Besançon.

Fête de la science 01 octobre

Laboratoire Chrono-environnement CNRS Délégation Centre-Est. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 18h00 à 19h30

Si on sait le faire parler, il peut nous en dire long sur l’histoire de notre environnement. Cette visite insolite vous propose de suivre le parcours d’analyse d’une carotte sédimentaire en laboratoire. Ce sera l’occasion de découvrir le matériel spécifique des scientifiques spécialistes de paléoécologie : outils de prélèvement sur le terrain et en laboratoire, structures de stockage, bancs de mesure géophysique… Et de découvrir comment on peut interroger les particules minérales et les microorganismes accumulés au cours du temps afin de reconstituer l’histoire de notre environnement, en lien avec les variations du climat et les activités de l’Homme.

Vivez un véritable cheminement dans les différents espaces de la plateforme technologique du laboratoire, pour y découvrir les équipements hors du commun, ainsi que des chercheur(euse)s, ingénieur(e)s et techniciens qui vous partageront leur expérience.

Bourgogne-Franche-Comté>Doubs

Laboratoire Chrono-environnement 16 Route de Gray 25000 Besançon 25000

organisateur : https://www.centre-est.cnrs.fr/ Laboratoire Chrono-environnement