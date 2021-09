A la découverte des paysages linguistiques avec le projet Erasmus+ LoCALL INSPE, Université de Strasbourg, 1 octobre 2021, Strasbourg.

Fête de la science 01 octobre

INSPE, Université de Strasbourg SIEMUSHYNA Mariia. Réservation conseillée En présentiel;En ligne Grand public.

vendredi 01 octobre – 10h30

vendredi 01 octobre – 14h30

Pour aller au travail, faire les magasins, voir des amis – nous sommes nombreux à sillonner tous les jours les rues de notre ville.

Mais, plongés dans nos préoccupations quotidiennes, sommes-nous vraiment attentifs à ce qui se passe dans notre ville ? Si nous en remarquons certains, prenons-nous le soin de lire tous les panneaux de ville, panneaux routiers, publicitaires, commerciaux, administratifs et autres qui tentent d’attirer notre attention et nous faire passer des messages très différents ? Au delà de cela, remarquons-nous que tous ces panneaux nous parlent dans des langues différentes ?

Pourquoi certains panneaux ne sont que dans une langue, tandis que d’autres en plusieurs ? Et les panneaux qui sont en plusieurs langues, pourquoi y a-t-il que l’anglais et l’allemand, tandis que la population qui habite et qui visite cette ville représente une diversité linguistique beaucoup plus grande ? Pourquoi certains panneaux ont la même phrase dans les deux langues, tandis que d’autres ne traduisent qu’une partie de la phrase, comme si le reste de la phrase méritait moins d’être traduite ? D’autres encore « jouent » avec les langues et les mélangent dans une même phrase…En effet, tous ces panneaux représentent le paysage linguistique de notre ville, et toutes ces questions que nous venons de poser ne sont qu’un début de réflexion pour comprendre comment la diversité linguistique et culturelle de la population de notre ville est prise en compte et valorisée ou non dans nos villes.

Inspirés par toutes ces questions, les élèves et enseignants du Collège Henri Meck de Molsheim, accompagnés par notre équipe de chercheurs, ont préparé un Parcours avec des questions ludiques à travers le Paysage Linguistique de Molsheim. C’est la découverte de ce parcours que nous voudrions vous présenter pour cette édition de la Fête de la Science.

Animation en ligne – 1er octobre 2021:

session 1: 10h30 -11h30

session 2: 14h30-15h30

lien pour l’échange en visio: https://bbb.unistra.fr/b/and-3vm-vuq-lxc

animateurs: Andrea Young et Latisha Mary (INSPE, Université de Strasbourg)



Animation en présentiel – 1er octobre 2021:

session 1: 10h30-11h30

session 2: 14h30-15h30

RDV: départ devant le Collège Henri Meck de Molsheim (10, rue Henri Meck, 67120 Molsheim). / Parcours par 7 points d’intérêt – possibilité de se joindre au groupe le long du parcours (contact: 06 49 14 43 87)

animateurs: Maria Siemushyna (INSPE, Université de Strasbourg) et Sonia Cadi (Collège Henri Meck de Molsheim)



Pour les animations aussi bien en ligne qu’en présentiel – réservation conseillée mais pas obligatoire (contact: 06 49 14 43 87, m.siemushyna@gmail.com.)

Pour les deux animations, les participants peuvent (mais pas obligé) consulter le parcours et les questions en amont, en téléchargeant l’Application LoCALL: locallproject.web.ua.pt/LoCALL.apk (choisir “Jouer” – “Strasbourg” – “Bienvenue à Molsheim”.

Merci de votre attention et à bientôt!

L’équipe du projet Erasmus+ LoCALL

Grand Est>Bas-Rhin

INSPE, Université de Strasbourg 141, Avenue de Colmar 67000

organisateur : INSPE, Université de Strasbourg