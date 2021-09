Village des Agrosciences – Légumineuses et bactéries : une collaboration réussie ! (scolaires) INRAE Sophia Antipolis, 30 septembre 2021, Biot.

Fête de la science 30 septembre

INRAE Sophia Antipolis INRAE. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires.

Atelier « Légumineuses et bactéries : une collaboration très réussie ! » (durée : 1h30)

L’objectif de cet atelier est de sensibiliser les élèves à l’intérêt agronomique et écologique de la symbiose plantes-bactéries qui joue un rôle majeur pour l’alimentation et la santé humaines.

Pour grandir, les plantes ont besoin de nutriments puisés dans le sol, notamment d’azote.

Les légumineuses (luzerne, pois, soja…) ont la particularité de s’associer avec des bactéries présentes dans le sol dans le but de former une symbiose leur permettant de fixer l’azote de l’air. Qu’est-ce que la symbiose ? Comment s’opère-t-elle ? Que sont les nodosités formées par la symbiose et à quoi servent-elles ? Le processus symbiotique sera expliqué aux élèves, sous forme d’une bande-dessinée, menée à la façon d’une enquête policière. Ceci permettra ainsi de répondre à la question : de quelle façon une bactérie devient un bactéroïde qui fixe l’azote nécessaire à la plante pour grandir ?

Enfin, un quizz interactif sur les légumineuses, observables sur place, invitera les élèves à tester leurs connaissances ! Niveau conseillé : primaire / collège

Dans le cadre de la fête de la science 2021, INRAE de Sophia Antipolis ouvre exceptionnellement ses portes aux scolaires :le jeudi 30 septembre 2021 de 9h00 à 16h00 à INRAE, 400 route des Chappes, 06903 Sophia Antipolis-Biot.

Au travers de 5 ateliers thématiques (au choix) d’une durée de 1h30 ou 2h, les élèves pourront découvrir les relations qui relient les plantes, leurs ravageurs et les auxiliaires de la lutte biologique, dans l’objectif de développer des solutions de protection des cultures plus durables, comprendre la biodiversité au quotidien autour d’animations ludiques et interactives sur le monde des arthropodes, ou encore être sensibilisés à la place de l’abeille au sein de la biodiversité et les causes de son déclin.

Avec la participation des équipes de recherche de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, des équipes de recherche de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et des animateurs de Planète Sciences Méditerranée.

– Manifestation gratuite, réservée aux élèves de primaire, collège et lycée.

– Transport à la charge de l’établissement.

– Sur inscription uniquement.- Inscription et renseignements : Veronique.Oiknine@inrae.fr / 04.92.38.65.45.

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

INRAE Sophia Antipolis 400 route des Chappes 06410 Biot 06410

organisateur : https://www.inrae.fr/ INRAE Sophia Antipolis