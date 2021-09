Belfort FEMTO-ST Belfort, Territoire de Belfort Les visites insolites du CNRS | Les systèmes de conversion d’énergie FEMTO-ST Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Territoire de Belfort

Les visites insolites du CNRS | Les systèmes de conversion d’énergie FEMTO-ST, 7 octobre 2021, Belfort. Fête de la science 07 octobre

FEMTO-ST CNRS Délégation Centre-Est. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 10h00 à 11h30 Cette visite sera l’occasion de découvrir les principaux systèmes de conversion d’énergie thermiques. De l’énergétique des systèmes multi-sources d’énergie jusqu’à celle applicable au bâtiment, les chercheurs de l’équipe THERMIE de l’Institut FEMTO-ST vous présenteront les différentes techniques, des moteurs aux pompes à chaleur, et leurs applications. Bourgogne-Franche-Comté>Territoire de Belfort

FEMTO-ST 14 Rue des Entrepreneurs 90000 Belfort 90000 organisateur : https://www.centre-est.cnrs.fr/ FEMTO-ST

Détails Catégories d’évènement: Belfort, Territoire de Belfort Autres Lieu FEMTO-ST Adresse 14 Rue des Entrepreneurs 90000 Belfort Ville Belfort lieuville FEMTO-ST Belfort