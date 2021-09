Strasbourg Faculté de Géographie de l'Université de Strasbourg / Laboratoire d'analyse des sols (EOST) Bas-Rhin, Strasbourg Savez-vous de quoi sont constitués les sols naturels ? Faculté de Géographie de l’Université de Strasbourg / Laboratoire d’analyse des sols (EOST) Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Faculté de Géographie de l’Université de Strasbourg / Laboratoire d’analyse des sols (EOST) Barbara GOLLAIN. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. C’est en étudiant les sols ou les sédiments, pour nous aider à comprendre les conditions de leur formation et en fouillant un peu, qu’apparaissent des charbons, des micro-fossiles, des tessons, des pollens, des foraminifères : autant de marqueurs que l’on découvre comme des trésors utiles !

Au cours d’une visite guidée inédite (1h) du Laboratoire d’analyse des sols, en compagnie de spécialistes, vous découvrirez les différentes analyses qui nous permettent de caractériser les sols :

les caractérisations sédimentologiques (granulométrie, par banc optique laser et par tamisage sur colonne de tamis, stabilité d’agrégats)

les caractérisations pédologiques (pH, calcimétrie, dosage de la matière organique)

les caractérisations hydrodynamiques (courbe de rétention hydrique, courbe de conductivité hydraulique, teneur en eau, densité apparente) Grand Est>Bas-Rhin

