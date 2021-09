L’Exploradôme fête la science ! Exploradôme, 11 octobre 2021, Vitry-sur-Seine.

Fête de la science 01 – 11 octobre

Exploradôme Association Savoir Apprendre – Exploradôme. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 09h30 à 19h00

samedi 02 octobre – 09h30 à 19h00

dimanche 03 octobre – 09h30 à 19h00

lundi 04 octobre – 09h30 à 19h00

mardi 05 octobre – 09h30 à 19h00

mercredi 06 octobre – 09h30 à 19h00

jeudi 07 octobre – 09h30 à 19h00

vendredi 08 octobre – 09h30 à 19h00

samedi 09 octobre – 09h30 à 19h00

dimanche 10 octobre – 09h30 à 19h00

lundi 11 octobre – 09h30 à 19h00

mercredi 06 octobre – 14h00

Pour le 30ème anniversaire de la Fête de la Science, nous vous invitons à passer une semaine riche en Science et Art avec nos multiples partenaires Vitriotes dont le MACVAL, les 3 Cinés Robespierre et le théâtre Jean Vilar, ect. Au programme des expositions, des ateliers, des rencontres et des spectacles avec des parcours croisés et une journée Portes Ouvertes à Exploradôme pour nous découvrir ou nous redécouvrir.

Journée Portes Ouvertes à l’Exploradôme : le 6 octobre 2021 à partir de 14h 30,

Comme chaque année, le musée se mobilise lors de l’événement national de la Fête de la Science avec ses partenaires pour passer une après-midi plein de surprises. Retrouvez-nous autour de nos animations pour découvrir notre nouvelle exposition et ses modules interactifs, les animations ponctuelles dans l’espace d’exposition permanente, les multiples ateliers et notre village de science.

Parcours croisé Exploradôme-MACVAL : du 1er au 10 octobre 2021

L’Exploradôme accompagne MAC VAL autour de l’exposition « Le vent se lève » et vous propose des ateliers artistiques et scientifiques qui tiendront lieux dans les deux musées. L’exposition à MACVAL met l’accent sur les relations que l’humanité entretient avec sa planète, des relations complexes, ambivalentes, cruelles parfois ou porteuses d’espoir. Peintures, photographies, films et installations nous amènent à penser nos relations à la Terre, celle que nous arpentons comme celle que nous transformons.

Rendez-vous au 3 Cinés Robespierre pour voir le film « Le vent se lève » : Le 6 octobre à 14hL’Exploradôme propose des ateliers scientifiques et numériques pour accompagner le film d’animation du célèbre réalisateur Hayao Miyazaki. Le vent se lève nous raconte l’histoire biographique d’un ingénieur Jiro Horikoshi qui rêve de voler et de dessiner de magnifiques avions. Inventeur extraordinaire, il fera entrer l’aviation dans une ère nouvelle. Le film est pour tous publics.

Découvrez l’exposition Métabolisation et participez au rencontres avec des auteurs et des chercheurs au théâtre Jean Vilar : Le 7 octobre 2021 à 19h

L’Exploradôme propose des ateliers scientifiques et numériques pour accompagner l’exposition “Métabolisation” et les rencontres « Monde Sauvage » autour des chantiers du vivant de l’ancienne Centrale à charbon EDF. Les visites et médiations sont proposées avec la Compagnie Tangible.Depuis 2018, au sein de la centrale, Tangible a pu observer, récolter et accompagner le développement d’un nouvel écosystème en germe depuis la fermeture industrielle du site de Vitry-sur-Seine. La compagnie a travaillé sur ce sujet en partenariat avec des chercheurs du Muséum national d’histoire naturelle. Pour l’occasion, avec Acte Sud, une rencontre d’auteurs et de chercheurs sera organisée sur ces problématiques liées à la place du vivant.

Île-de-France>Val-de-Marne

Exploradôme 14-18 avenue Henri Barbusse 94400 Vitry-sur-Seine 94400

