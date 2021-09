Chartres Eure-et-Loir Campus Chartres, Eure-et-Loir Neuromythes – Et si on parlait du cerveau ? Eure-et-Loir Campus Chartres Catégories d’évènement: Chartres

Neuromythes – Et si on parlait du cerveau ? 5 octobre 2021, Chartres.

Fête de la science 05 octobre
Entrée libre En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 18h30 Dans cette conférence interactive nous regarderons à la loupe différentes idées courantes sur le cerveau en se demandant à quel point elles tiennent du fait scientifique… ou du neuromythe !

Vous serez accompagné·e·s par les vidéos de vulgarisation du docteur Arnaud et pourrez forger votre avis en échangeant avec Olivier Richard, maître de conférences en neurobiologie à l’université d’Orléans.

Esprit critique, science, humour et cerveau, un beau programme à découvrir en famille ou entre amis à l’occasion des 30 ans de la fête de la science, le mardi 5 octobre 2021.



Cette conférence se déroule dans le cadre des “mardis de la science” Centre-Val de Loire>Eure-et-Loir

Eure-et-Loir Campus 21 Rue de Loigny la Bataille 28000 Chartres

