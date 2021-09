Saint-Chamond Espace José cuadros 2A Loire, Saint-Chamond Aux origines des probabilités, l’étude des épidémies Espace José cuadros 2A Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

mardi 05 octobre – 18h00 à 19h30 Présentée par Romain Brossard, professeur de mathématiques

Les chiffres de la progression de la pandémie actuelle sont scrutés par tou.te.s, tous les jours. Ils sont des indicateurs de la propagation du virus. Ces chiffres servent aux épidémiologistes qui s’appuient sur des modèles mathématiques, les calculs de probabilités.Les pionniers de cette approche, au 18ème siècle, ont tenté de convaincre leurs contemporains de se prémunir contre la variole avec un traitement ayant… 5 risques sur 1000 d’être fatal. Ils avaient intérêt à être convaincants… Ils ont surtout montré la voie aux méthodes scientifiques actuelles ! Auvergne-Rhône-Alpes>Loire

