La folle histoire de la découverte de l’âge de la Terre Espace Denys Puech, 1 octobre 2021, Bozouls.

Fête de la science 01 octobre

Espace Denys Puech Association des Amis des Sciences de la Terre-12. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 20h30

Rarement l’émotion d’une découverte scientifique ne fut aussi extraordinaire que celle que fit Clair Patterson (1922-1995) en ce beau jour de 1956 !

Lui, ce simple géochimiste de 34 ans parvenait enfin à résoudre l’un des plus grands mystères de l’Humanité, réussissant là où des milliers d’autres avaient échoué durant des millénaires !

Pour la première fois de l’Histoire, un être humain connaissait enfin l’âge de notre bonne vieille Terre !

Et savez-vous à qui il révéla en tout premier cette incroyable découverte ? A sa mère !

C’est cette fabuleuse et émouvante histoire que nous racontera Christophe Courrèges à l’occasion de cette 30ème fête de la Science.

Nous découvrirons que cette aventure scientifique fut semée d’embuches, de luttes d’égo, de controverses et de fausses routes !

Nous comprendrons surtout que cette folle découverte n’aurait jamais pu être possible sans les milliers de chercheurs qui précédèrent Clair Patterson et qui lui permirent de voir plus loin, juché sur l’épaule de géants.

Occitanie>Aveyron

Espace Denys Puech Rue Henri Camviel 12340 Bozouls 12340

organisateur : Espace Denys Puech