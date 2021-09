Mende Ecole Jean Bonijol Lozère, Mende Découverte de la biodiversité marine autour des herbiers de zostères Ecole Jean Bonijol Mende Catégories d’évènement: Lozère

Mende

Fête de la science 05 octobre

Ecole Jean Bonijol Université de Montpellier- Chaire NaturCom. Entrée libre En présentiel Scolaires. L’animation autour de l’exposition « Zostères, des prairies sous la mer »

propose d’explorer l’univers des zostères, ces plantes à fleurs retournées au milieu

aquatique après avoir colonisé la terre et formant, comme les posidonies, de véritables

prairies sous-marines.

Qu’est-ce que les zostères ? Où pouvons-nous les observer ? Quelle biodiversité abrite ces herbiers ?

Pourquoi sont-ils indispensables ? Sont-ils menacées ? Comment les protéger ?

Voilà les questions auxquelles répond cette animation autour de quelques panneaux de l'exposition.

