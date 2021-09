Saint-Cyr-sur-Menthon Domaine des Saveurs – Les Planons Ain, Saint-Cyr-sur-Menthon La cuisine, c’est de la science ! Domaine des Saveurs – Les Planons Saint-Cyr-sur-Menthon Catégories d’évènement: Ain

La cuisine, c’est de la science ! Domaine des Saveurs – Les Planons, 10 octobre 2021, Saint-Cyr-sur-Menthon. Fête de la science 10 octobre

Réservation conseillée En présentiel Grand public.

dimanche 10 octobre – 15h00 à 16h30

dimanche 10 octobre – 16h30 à 18h00 EXPÉRIENCES CULINAIRES ET DÉCOUVERTE DE LA CUISINE MOLÉCULAIRE AVEC LE CHEF SEBASTIEN TRIHAN

Lorsque l’on cuisine on fait de la science sans le savoir ! Le chef Sébastien Trihan, confectionne devant vos yeux des assortiments de pièces à déguster instantanément, en utilisant les techniques de la cuisine moléculaire.

EXPO // « ÇA GROUILLE DANS MON ASSIETTE » – Exposition d’ALTEC centre de sciences

Un saucisson, des fromages bien de chez nous… ce sont les micro-organismes qui font la diversité des produits alimentaires. Sans bactéries, pas de fermentation donc pas de bière, pas de vin, pas de choucroute et pas de chocolat !

Venez découvrir cette exposition qui dévoile les micro-organismes qui peuplent notre alimentation et les secrets de fabrication des produits de nos terroirs Auvergne-Rhône-Alpes>Ain

Domaine des Saveurs – Les Planons 987 Chemin des Seiglieres 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 organisateur : https://patrimoines.ain.fr/n/domaine-des-saveurs-les-planons/n:810 Domaine des Saveurs – Les Planons

