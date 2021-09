Luzy Commune de Luzy Luzy, Nièvre À la découverte du ciel étoilé Commune de Luzy Luzy Catégories d’évènement: Luzy

À la découverte du ciel étoilé Commune de Luzy, 8 octobre 2021, Luzy. Fête de la science 01 – 08 octobre

Commune de Luzy Mairie de Luzy. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 14h30

vendredi 01 octobre – 20h00

vendredi 08 octobre – 14h30

vendredi 08 octobre – 20h00 La commune de Luzy a été sélectionnée en 2021 par le Parc Naturel Régional du Morvan pour travailler sur la nuit et la ressource obscurité dans le cadre de sa labellisation «Réserve internationale de ciel étoilé », label prestigieux délivré par une association américaine (International Dark Sky Association – IDA).

Un projet à la croisée de plusieurs dimensions, au coeur des préoccupations d’un Parc naturel régional : patrimoniales, énergétiques, touristiques, sociales, scientifiques, pédagogiques : comment renouer avec la nuit, mieux la connaître, la valoriser et protéger ce bien appartenant à

Commune de Luzy 2 Place de l’Hôtel de Ville 58170 Luzy 58170 organisateur : https://www.luzy.fr/ Commune de Luzy

