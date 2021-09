Landivisiau Communauté de communes du Pays de Landivisiau Finistère, Landivisiau Histoires de Fouilles par David Wahl Communauté de communes du Pays de Landivisiau Landivisiau Catégories d’évènement: Finistère

Landivisiau

Histoires de Fouilles par David Wahl Communauté de communes du Pays de Landivisiau, 8 octobre 2021, Landivisiau. Fête de la science 04 – 08 octobre

Communauté de communes du Pays de Landivisiau OCEANOPOLIS – BREST. Entrée libre En présentiel Scolaires. Histoires de fouilles est un spectacle, une histoire curieuse du plastique, de ses origines, de ses transformations, des avancées qu’il permet et des problèmes qu’il pose.

Qu’en faire ? Comment créer une chaine de vie et de recyclage qui puisse en permettre un meilleur contrôle ? C’est aussi une expérimentation concrète pour les enfants : autour du bac à sable et d’une mystérieuse machine à recycler.

Histoires de fouilles invite les enfants à réfléchir aux enjeux écologiques de notre époque, à faire l’expérience de l’impact de l’homme sur son environnement et à aborder l’économie circulaire par le biais de transformations de la matière. Un moment ludique de sensibilisation au recyclage à travers un spectacle et des ateliers complémentaires.

Représentations du spectacle “Histoires de Fouilles” :

Lundi 04/10/2021 – 15h15 – COMPLET

Mardi 05/10/2021 – 09h30 – COMPLET

Mardi 05/10/2021 – 10h45 – COMPLET

Mardi 05/10/2021 – 14h00 – COMPLET

Ateliers de sensibilisation :

Jeudi 07/10/2021 – 09h30 – COMPLET

Vendredi 08/10/2021 – 14h00 – COMPLET Bretagne>Finistère

Communauté de communes du Pays de Landivisiau Rue Robert Schuman 29400 organisateur : http://www.oceanopolis.com Communauté de communes du Pays de Landivisiau

