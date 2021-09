A la découverte des sols Cité Nature, 3 octobre 2021, Arras.

Fête de la science 03 octobre

Cité Nature INRAE – Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 14h00

Qu’est-ce que le sol ? À quoi sert-il ? Qu’est-ce qu’il y a dedans ? Le LAS, Laboratoire INRAE à Arras, analyse les sols dans le cadre des recherches de l’institut. Découvrez la diversité des sols et comment on les caractérise ? Apprenez à mieux les connaitre, les toucher et les explorer !

INRAE, l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, est le fruit de la fusion de l’Inra et d’Irstea. Premier organisme de recherche mondial spécialisé sur ces trois domaines, il s’engage à relever les défis qui les concernent en proposant par la recherche, l’innovation et l’appui aux politiques publiques de nouvelles orientations pour transformer durablement l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.

Hauts-de-France>Pas-de-Calais

Cité Nature 25 boulevard Robert Schuman 62000 Arras 62000

organisateur : https://www.inrae.fr/ Cité Nature