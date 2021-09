Arras Cité Nature Arras, Pas-de-Calais Atelier Cité Nature Cité Nature Arras Catégories d’évènement: Arras

Pas-de-Calais

Atelier Cité Nature Cité Nature, 3 octobre 2021, Arras. Fête de la science 03 octobre

Cité Nature Cité Nature. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 14h00 A partir d’une oeuvre de Raoul Dufy, La Fée Electricité, les médiateurs de Cité Nature vous font découvrir des savants et leurs inventions. Emotion garantie ! Hauts-de-France>Pas-de-Calais

Cité Nature 25 boulevard Robert Schuman 62000 Arras 62000 organisateur : Cité Nature

Détails Catégories d’évènement: Arras, Pas-de-Calais Autres Lieu Cité Nature Adresse 25 boulevard Robert Schuman 62000 Arras Ville Arras lieuville Cité Nature Arras