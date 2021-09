Arras Cité Nature Arras, Pas-de-Calais Cité Nature fête la Science Cité Nature Arras Catégories d’évènement: Arras

Pas-de-Calais

Cité Nature fête la Science Cité Nature, 3 octobre 2021, Arras.

Cité Nature Cité Nature. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 14h00 En organisant cette journée, Cité Nature veut rendre la science accessible à tous et ouvrir les débats.

Elle invite l’ensemble de ses partenaires scientifiques à venir animer et présenter leurs activités. En regroupant plus de 12 propositions, de l’école d’ingénieur à l’association d’astronomie, en passant par l’INRAE ou le musée des Beaux Arts, nous vous proposons un contenu global riche et varié : ateliers, démonstrations, conférences, etc…, venez feter la science et ressentir l’émotion de la découverte Hauts-de-France>Pas-de-Calais

Cité Nature 25 boulevard Robert Schuman 62000 Arras 62000 organisateur : http://www.citenature.com/NCN/ Cité Nature

