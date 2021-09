Ussel cinema le Carnot Corrèze, Ussel Interstellar cinema le Carnot Ussel Catégories d’évènement: Corrèze

Interstellar cinema le Carnot, 11 octobre 2021, Ussel. Fête de la science 11 octobre

Entrée libre En présentiel Grand public.

lundi 11 octobre – 20h00 Conférence sur les trous noirs suivie de la projection du film de Christopher Nolan “Interstellar” au cinéma le Carnot.

Deux séances sont prévues : la première pour un public scolaire et la seconde pour le grand public.

