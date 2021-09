Bédouès-Cocurès Château d'Arigès Bédouès-Cocurès, Lozère Plantations de haies mellifères, pourquoi faire ? Château d’Arigès Bédouès-Cocurès Catégories d’évènement: Bédouès-Cocurès

Château d’Arigès Parc national des Cévennes. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Une 1/2 journée de terrain aux côtés d’une exploitante agricole maraîchères et d’un technicien du Parc national des Cévennes pour découvrir le projet “Plantons des haies mellifères” mené par l’établissement public dans le cadre du programme “le Parc”, un territoire pilote dans l’accueil des pollinisateurs.

Pour cela, les élèves

étudieront le montage d’un projet de plantations de haies sur une exploitation agricole ;

découvriront l’exploitation, les techniques agricoles, le soutien du Parc national des Cévennes afin de favoriser la présence d’insectes pollinisateurs sur le territoire ;

assisterons à une conférence sur les pollinisateurs menée par David Genoud, spécialiste des apiformes. Occitanie>Lozère

Château d’Arigès Rue du Chateau (Bédouès) 48400 Bédouès-Cocurès 48400 organisateur : http://www.cevennes-parcnational.fr Château d’Arigès

