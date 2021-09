Champs-sur-Marne Centre social et Culturel Georges Brassens Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne L’astronomie, à la découverte de l’Espace Centre social et Culturel Georges Brassens Champs-sur-Marne Catégories d’évènement: Champs-sur-Marne

mercredi 06 octobre – 14h00 Il paraît que l’humain a marché sur la lune, que la terre est ronde, qu’on peut vivre sur Mars… Qu’en est-il ?

Cette animation permettra au plus jeune de découvrir l’astronomie avec une approche ludique.

Proposé par l’association Les Petits Débrouillards, avec la participation du Centre social et culturel Georges Brassens de la ville de Champs-sur-Marne. Île-de-France>Seine-et-Marne

Centre social et Culturel Georges Brassens Place du Bois de Grace 77420 Champs-sur-Marne 77420 organisateur : Centre social et Culturel Georges Brassens

