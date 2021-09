Amiens Centre Social CAPS Amiens, Somme Projection Documentaire et Débat Centre Social CAPS Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Projection Documentaire et Débat Centre Social CAPS, 1 octobre 2021, Amiens.

vendredi 01 octobre – 14h30

vendredi 01 octobre – 14h30 Si l’on connaît depuis longtemps les conséquences de l’alimentation sur notre santé physique, des chercheurs en neuro-nutrition ont récemment révélé que notre état mental est lui aussi influencé par ce que nous mangeons. Comportement alimentaire et émotions sont étroitement liés.

Un aliment peut provoquer diverses émotions qui sont perçues de manière « positive » ou « négative » selon la personne et/ou le contexte de sa consommation. Selon des chercheurs, dépression, agressivité, troubles de la mémoire pourraient être favorisés par la consommation régulière d’aliments transformés.

Ce sujet sera abordé lors d’une retransmission sur grand écran d’un documentaire : « Comment notre alimentation influence notre santé mentale ».de Raphaël Hitier (Arte diffusion). Il s’en suivra un échange entre les participants, Sabine Robin, phytothérapeute et micro-nutritionniste et notre médiatrice santé. Hauts-de-France>Somme

Centre Social CAPS 104 rue Edmond Rostand 80000

