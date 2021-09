Amiens Centre Social CAPS Amiens, Somme La Tête dans les étoiles! Centre Social CAPS Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

La Tête dans les étoiles! Centre Social CAPS, 9 octobre 2021, Amiens. Fête de la science 06 – 09 octobre

Centre Social CAPS Centre Social CAPS. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00 à 17h30

samedi 09 octobre – 14h00 à 17h30 Dans un planétarium gonflable, Claude Grimaud de l’association Repères présentera la voie lactée, le système solaire et les mécanismes célestes qui influencent nos vies et nous permettent de mieux comprendre l’Univers et les secrets que recèle la beauté d’un ciel étoilé. Hauts-de-France>Somme

Centre Social CAPS 104 rue Edmond Rostand 80000 organisateur : https://www.ok-caps.fr/ Centre Social CAPS

Détails Catégories d’évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Centre Social CAPS Adresse 104 rue Edmond Rostand Ville Amiens lieuville Centre Social CAPS Amiens