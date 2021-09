Bassens Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie Bassens, Savoie L’utilité de l’évaluation neuropsychologique en psychiatrie Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie Bassens Catégories d’évènement: Bassens

lundi 04 octobre – 18h45 à 19h30 Dans le contexte des continuums diagnostics de l’enfance à l’âge adulte, les évaluations d’efficience cognitive et des capacités fonctionnelles sont primordiales pour l’élaboration de projet de soins. Monsieur Bégo présente les instruments psychométriques les plus utilisés et leur applicabilité clinique. Auvergne-Rhône-Alpes>Savoie

Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie
Av de Bassens
73000 Bassens
73000

