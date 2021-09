Dijon Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation Côte-d'Or, Dijon Comprendre notre cerveau visuel grace aux illusions Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Comprendre notre cerveau visuel grace aux illusions Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation, 5 octobre 2021, Dijon. Fête de la science 01 – 05 octobre

Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation Rekow Diane. Réservation obligatoire En présentiel;En ligne Grand public.

vendredi 01 octobre – 17h00

mardi 05 octobre – 18h30 Amusantes, intrigantes et parfois déroutantes, les illusions visuelles sont un bon moyen de comprendre le fonctionnement de notre cerveau ! Venez vous émerveiller et apprendre à jouer avec votre perception visuelle. Arnaud Leleu, Maître de conférences en Psychologie et Neuroscience, vous propose une conférence participative, ponctuée d’animations avec le public (physique et virtuel) pour découvrir ou redécouvrir des phénomènes illusoires et les comprendre.



Inscrivez-vous dès maintenant (en ligne ou en présentiel dans la limite des places disponibles) et recevez par email tous les détails pratiques de l’évènement quelques semaines avant.

/! Pour assister à l’évènement en présentiel, le pass sanitaire est requis (vérification à l’entrée). Bourgogne-Franche-Comté>Côte-d’Or

Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation 9e Boulevard Jeanne d’Arc 21000 Dijon 21000 organisateur : Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation Adresse 9e Boulevard Jeanne d’Arc 21000 Dijon Ville Dijon lieuville Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation Dijon