samedi 02 octobre – 10h00 Les radioamateurs des Alpes du Sud et le radio club F4KKM du Centre d’Astronomie vous proposent de contacter le monde entier via le satellite radioamateur Oscar 100.

Venez découvrir la technologie mise en œuvre par des passionnés de radiocommunication. Ils vous expliqueront le fonctionnement des satellites et aussi de leurs installations qu’ils ont bien souvent assemblées eux-mêmes, puis ils vous guideront pour contacter un radioamateur utilisant la même technologie à l’autre bout de la Terre. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-de-Haute-Provence

Centre d'Astronomie Plateau du Moulin à vent 04870 Saint-Michel-l'Observatoire https://www.centre-astro.com

