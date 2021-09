Igny Centre culturel Isadora Duncan Essonne, Igny Les supers pouvoirs de la lumière Centre culturel Isadora Duncan Igny Catégories d’évènement: Essonne

Igny

Les supers pouvoirs de la lumière Centre culturel Isadora Duncan, 16 octobre 2021, Igny.

Réservation conseillée Grand public.

samedi 16 octobre – 14h00 Le temps d’un après-midi, plongez au cœur d’un laboratoire pour découvrir les supers pouvoirs des photons et la puissance de la lumière au travers de nombreuses expériences. Île-de-France>Essonne

Centre culturel Isadora Duncan place Stalingrad 91430 Igny

