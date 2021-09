Grenoble CCSTI Grenoble - La Casemate Grenoble, Isère Let’s Play Science CCSTI Grenoble – La Casemate Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Isère

Let’s Play Science CCSTI Grenoble – La Casemate, 1 octobre 2021, Grenoble. Fête de la science 01 octobre

CCSTI Grenoble – La Casemate La Casemate – CCSTI Grenoble. Réservation obligatoire En présentiel;En ligne Grand public.

vendredi 01 octobre – 21h00 Dans “Let’s play science”, Simon Chupin et ses acolytes ont invité des scientifiques, doctorants, journalistes et vulgarisateurs à prendre la manette le temps d’une partie de jeu vidéo diffusée sur la plateforme Twitch. L’occasion d’aborder en toute décontraction la science cachée dans les jeux vidéo, le travail de l’invité et son quotidien.

Pour cette émission spéciale, vous pourrez suivre une partie de No Man Sky sur Twitch ou bien sur place à La Casemate pour découvrir les coulisses de l’émission.

La réservation n’est nécessaire que pour les personnes souhaitant assister à l’émission sur place à La Casemate. Auvergne-Rhône-Alpes>Isère

CCSTI Grenoble – La Casemate 2 place Saint-Laurent 38000 Grenoble 38000 organisateur : https://lacasemate.fr/ CCSTI Grenoble – La Casemate

Détails Catégories d’évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu CCSTI Grenoble - La Casemate Adresse 2 place Saint-Laurent 38000 Grenoble Ville Grenoble lieuville CCSTI Grenoble - La Casemate Grenoble