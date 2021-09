Conçus à La Casemate ! CCSTI Grenoble – La Casemate, 2 octobre 2021, Grenoble.

Fête de la science 01 – 02 octobre

CCSTI Grenoble – La Casemate La Casemate – CCSTI Grenoble. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 21h00

samedi 02 octobre – 14h00

Pendant un an, La Casemate a accueilli en résidence des concepteurs, bidouilleurs, vidéastes, entrepreneurs pour les accompagner dans leurs projets et mettre à leur disposition des outils de conception et de fabrication numériques, des moyens de réalisation vidéo et un certain savoir-faire. Venez découvrir les projets qui en résultent et échanger avec leurs créateurs !

Auvergne-Rhône-Alpes>Isère

CCSTI Grenoble – La Casemate 2 place Saint-Laurent 38000 Grenoble 38000

organisateur : https://lacasemate.fr/ CCSTI Grenoble – La Casemate