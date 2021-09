Euville Carrières d'Euville Euville, Meuse C’est la rentrée, retournons voir l’océan! Carrières d’Euville Euville Catégories d’évènement: Euville

vendredi 01 octobre – 14h00

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00

lundi 04 octobre – 14h00

mardi 05 octobre – 14h00

mercredi 06 octobre – 14h00

jeudi 07 octobre – 14h00

vendredi 08 octobre – 14h00

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 14h00 Les carrières d’Euville sont connues internationalement pour leur pierre d’excellente qualité. La pierre d’Euville s’est formée grâce à la présence d’un récif corallien il y a 158 millions d’années.

Pour la fête de la science, le centre d’animation a choisi de de célébrer ces organismes bâtisseurs au travers d’une exposition, de vidéos, de modules de jeux , de sorties terrain et l’intervention d’un paléontologue spécialisé.

Les panneaux et vidéos présentés seront mis à disposition par IRD, Institut de Recherche et Développement de France. Grand Est>Meuse

Carrières d'Euville
32 Chemin de Gonfontaine 55200 Euville
55200

organisateur : http://cc-cvv.fr/carrieres-deuville/

