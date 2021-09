Reims Campus croix rouge de Reims Marne, Reims Colloque – Les épidémies au prisme des Sciences Humaines et Sociales Campus croix rouge de Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Colloque – Les épidémies au prisme des Sciences Humaines et Sociales Campus croix rouge de Reims, 8 octobre 2021, Reims. Fête de la science 07 – 08 octobre

Campus croix rouge de Reims Maison des Sciences Humaines de l’URCA. Entrée libre En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 09h00

vendredi 08 octobre – 09h00 Les épidémies au prisme des SHS. De quelles crises les épidémies sont-elles porteuses ?

Réapparu à la faveur de l’épidémie de la Covid-19, l’intérêt pour l’étude de la complexité des phénomènes épidémiologiques a pris un tour résolument nouveau, surtout face aux défis multiples et énormes qu’ils soulèvent dans un monde déjà largement gagné par les incertitudes vis-à-vis du futur. Grand Est>Marne

