Les Ateliers Scientifiques de l’IMM Campus CNRS Joseph Aiguier, 7 octobre 2021, Marseille.

Fête de la science 07 octobre

Campus CNRS Joseph Aiguier Fantino. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires.

Cette année, en fonction des contraintes sanitaires liées à la Covid, les Laboratoires de l’Institut de Microbiologie de la Méditerranée en partenariat avec la délégation Provence et Corse du CNRS pourront recevoir 4 classes de CM1 ou CM2 sur le campus Joseph Aiguier à Marseille ou se déplaceront dans les classes de primaire (CM1/CM2) du 9ème arrondissement pour célébrer la Fête de la Science 2021.

4 ateliers seront animés par 3 Laboratoires de l’IMM :

Le Laboratoire de Chimie Bactérienne (LCB),

Le Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes Macromoléculaires (LISM),

Le laboratoire Bioénergétique et Ingénierie des Protéines (BIP).



Le Jeudi 7 octobre 2021, les élèves pourront participer à des ateliers d’animations et de démonstrations scientifiques de 9h à 11h et de 14h à 16h.

Durant cette journée, les classes retenues auront le choix entre deux parcours :

Le Parcours 1 présente 2 ateliers de démonstrations scientifiques de 55 minutes chacun avec pour thématique commune “La Couleur” : Les thèmes abordés sont les pigments végétaux et les couleurs dans la biologie. Autour d’une même thématique, les apprentis chercheurs pourront extraire les pigments de plantes, comprendre le rôle de la couleur en biologie et réaliser des observations au microscope, le tout avec l’aide des chercheurs du campus.

Le Parcours 2 propose également 2 ateliers de démonstrations scientifiques de 55 minutes avec pour thématique commune “Les Bactéries” : le premier atelier de démonstrations proposera l’observation de la mobilité d’une bactérie de façon macroscopique et microscopique, car oui les bactéries aussi se déplacent. Le deuxième atelier a pour thème les Antibiotiques. Les enfants le savent, les Antibiotiques, ça n’est pas automatique. Cet atelier, au cours duquel un antibiogramme sera réalisé, va permettre aux jeunes laborantins de découvrir l’action de ces antibiotiques sur les bactéries et mieux comprendre pourquoi ils ne sont pas toujours automatiques.

Pour chaque parcours, des groupes seront alors formés par demi-classes.

4 classes seront retenues, 2 le matin et 2 l’après midi et les demandes de renseignements et les inscriptions se font auprès auprès de Jean-Raphaël Fantino (fantino@imm.cnrs.fr).

Compte tenu des circonstances particulières de cette Fête de la Science, les écoles sélectionnées devront s’assurer de pouvoir recevoir nos équipes dans les meilleurs conditions possibles, si les conditions sanitaires imposaient un déplacement de nos équipes dans leurs locaux.

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Campus CNRS Joseph Aiguier 31 Chemin Joseph Aiguier 13009 Marseille 13009

