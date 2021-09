Vandœuvre-lès-Nancy Brabois - CHRU Nancy Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Master Chef spécial IRM Brabois – CHRU Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Vandœuvre-lès-Nancy

Master Chef spécial IRM Brabois – CHRU Nancy, 2 octobre 2021, Vandœuvre-lès-Nancy. Fête de la science 02 octobre

Brabois – CHRU Nancy Université de Lorraine. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 13h00 Au cours de cet atelier, les enfants pourront réaliser différentes recettes de cuisine … puis les dévorer des yeux après les avoir imagées à l’IRM !

D’autres petits jeux seront également proposés afin de les familiariser avec les différents phénomènes physiques liés à l’IRM et l’imagerie du vivant : électricité statique grâce à des ballons, toupies et aimants, coloriages … Grand Est>Meurthe-et-Moselle

Brabois – CHRU Nancy Rue du Morvan 54500 Vandœuvre-lès-Nancy 54500 organisateur : www.univ-lorraine.fr

