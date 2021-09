Lorient Bibliothèque universitaire - Lorient Lorient, Morbihan Prélude à la vie Bibliothèque universitaire – Lorient Lorient Catégories d’évènement: Lorient

Morbihan

Prélude à la vie Bibliothèque universitaire – Lorient, 22 octobre 2021, Lorient. Fête de la science 27 septembre – 22 octobre

Bibliothèque universitaire – Lorient Université Bretagne Sud. Entrée libre En présentiel Grand public.

lundi 27 septembre – 09h00

mardi 28 septembre – 09h00

mercredi 29 septembre – 09h00

jeudi 30 septembre – 09h00

vendredi 01 octobre – 09h00

lundi 04 octobre – 09h00

mardi 05 octobre – 09h00

mercredi 06 octobre – 09h00

jeudi 07 octobre – 09h00

vendredi 08 octobre – 09h00

lundi 11 octobre – 09h00

mardi 12 octobre – 09h00

mercredi 13 octobre – 09h00

jeudi 14 octobre – 09h00

vendredi 15 octobre – 09h00

lundi 18 octobre – 09h00

mardi 19 octobre – 09h00

mercredi 20 octobre – 09h00

jeudi 21 octobre – 09h00

vendredi 22 octobre – 09h00 Sur Terre, troisième planète du système solaire, la température clémente a permis à l’eau de subsister sous forme liquide, condition indispensable à l’apparition et au développement de la vie.

Réservée à la communauté universitaire.

En savoir plus sur l’exposition. Bretagne>Morbihan

Bibliothèque universitaire – Lorient 25 Rue Armand Guillemot 56100 Lorient 56100 organisateur : https://www.univ-ubs.fr Bibliothèque universitaire – Lorient

Détails Catégories d’évènement: Lorient, Morbihan Autres Lieu Bibliothèque universitaire - Lorient Adresse 25 Rue Armand Guillemot 56100 Lorient Ville Lorient lieuville Bibliothèque universitaire - Lorient Lorient