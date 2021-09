Lésigny Bibliothèque municipale de Lésigny Lésigny, Seine-et-Marne Echanges sur la biodiversité Bibliothèque municipale de Lésigny Lésigny Catégories d’évènement: Lésigny

dimanche 03 octobre – 10h30 à 12h00 Cette année, la bibliothèque de Lésigny a choisi d’inviter François Verret, ingénieur agronome et militant pour l’association LPO (Ligue de Protection des Oiseaux). Avec lui nous échangerons sur le thème de la biodiversité pour mieux la comprendre et agir à notre niveau.

Ce café des sciences n’est pas une conférence. C’est un moment d’échanges entre un scientifique et le public. Pour favoriser un dialogue convivial, le nombre de personnes pouvant assister à cette rencontre est réduit.

Cette manifestation est organisée grâce au soutien de la Médiathèque départementale de Seine-et-Marne et l’association Terre Avenir. Île-de-France>Seine-et-Marne

