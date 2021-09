Mulhouse Bibliothèque Grand'Rue Haut-Rhin, Mulhouse Sur le chemin de la découverte : émotion de chercheur Bibliothèque Grand’Rue Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Sur le chemin de la découverte : émotion de chercheur Bibliothèque Grand’Rue, 1 octobre 2021, Mulhouse. Fête de la science 01 octobre

Bibliothèque Grand’Rue Le réseau des bibliothèques de Mulhouse. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 18h30 Conférence d’une chercheuse ou un chercheur, dans laquelle elle ou il décrira son parcours et évoquera son travail quotidien sous l’angle de l’émotion : premières grandes émotions scientifiques, moments émouvants ou marquants de sa carrière, frustrations et difficultés.

Le public pourra ainsi découvrir les coulisses de la recherche et en apprendre davantage sur le quotidien des chercheuses et chercheurs.

Nom de l’intervenant à venir Grand Est>Haut-Rhin

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Bibliothèque Grand'Rue Adresse 19 Grand'Rue 68100 Mulhouse Ville Mulhouse lieuville Bibliothèque Grand'Rue Mulhouse