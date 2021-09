Chenôve Bibliothèque François Mitterrand Chenôve, Côte-d'Or L’Expérimentarium fête la science à la bibliothèque de Chenôve ! Bibliothèque François Mitterrand Chenôve Catégories d’évènement: Chenôve

mercredi 06 octobre – 15h00 à 17h30 Rencontrer des chercheurs de toutes disciplines, découvrir leur activité et dialoguer avec eux en toute convivialité, sans barrière de savoir ? C’est le rendez-vous que vous propose l’Expérimentarium mercredi 6 octobre à la bibliothèque municipale de Chenôve, à l’occasion de la Fête de la science. L’occasion unique de découvrir la recherche « en train de se faire » !

Ce rendez-vous propose des rencontres sympathiques avec de jeunes scientifiques de l’Université de Bourgogne : autour d’objets insolites, le chercheur raconte son quotidien, invite au questionnement et entraîne le visiteur au cœur de sa recherche. Bourgogne-Franche-Comté>Côte-d’Or

Bibliothèque François Mitterrand Place Michel Colucci 21300 Chenôve 21300 organisateur : Bibliothèque François Mitterrand

